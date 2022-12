Oostende verliest heenwedstrijd in kwartfinales basketbalbeker

Bekerhouder Limburg United heeft Oostende verslagen in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de beker van België. In de heruitgave van de finale van vorig seizoen eindigde de wedstrijd op 73-70 in het voordeel van de Limburgers.

Aan de rust stond Oostende al 39-34 in het krijt. In het derde kwart kwamen Bratanovic en co terug tot 47-47, om na het derde kwart zelf te leiden met 53-58. Een uitmuntende Ceyssens bracht de score eigenhandig terug in evenwicht. Tyree besliste de wedstrijd op amper twee seconden van het einde.

Luik nam de stevigste optie op een plaats in de halve finales door Brussels met 92-78 te verslaan. Mechelen nam met 87-75 de maat van Charleroi en Leuven versloeg Antwerp met 79-71. Oostende en Limburg spelen hun terugwedstrijd dinsdag. De andere drie terugwedstrijden worden zondag al afgewerkt.

De finale vindt zondag 12 maart in Vorst Nationaal plaats.