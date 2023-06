Oostende verliest nipt van Limburg in halve finales play-offs

In de heenmatch van de halve finale van de play-offs in deNXT-league basketbal heeft Oostende nipt verloren van Limburg United.

Oostende verloor nipt in Limburg met : 87-86. Limburg United liep uit tot 45-27 in het tweede kwart. Maar bij de rust had Oostende de achterstand gereduceerd tot acht punten (53-45). In het vierde kwart kwam het team van Dario Gjergja langszij (60-60).

Vrijdag al finales

Na een spannend slot hield United uiteindelijk een puntje voorsprong over. Bij Oostende was Keye van der Vuurst de Vries goed voor 23 punten. Woensdag staat de terugwedstrijd op het programma, in Oostende. In de andere halve finale van de play-offs in de BNXT-League, de Belgisch-Nederlandse competitie, ging Charleroi met 67-86 onderuit tegen Nederlands kampioen ZZ Leiden.

De finale, naar een best-of-3, wordt vrijdag geopend.