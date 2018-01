Oostende verliest oefenpot tegen Stuttgart

KV Oostende heeft deze middag in een oefenwedstrijd in het Spaanse La Manga met 5-2 verloren van Bundesliga-club VfB Stuttgart. De kustploeg stond aan de pauze nog 2-1 voor, maar moest in de tweede helft de wet van de sterkste ondergaan.

De partij begon slecht voor de troepen van coach Custovic. Nicolas Lombaerts viel geblesseerd uit en op het moment dat Oostende met z'n tienen stond te spelen, scoorde Kaminski (8.) voor Stuttgart de openingstreffer. Oostende was allerminst aangeslagen en reageerde met een strafschopdoelpunt van Siani (19.) en een knappe lob van Bjelica (32.). 1-2 was meteen ook de ruststand.

Na de pauze kwam Stuttgart beter in de partij en, na een gemiste kans van Gano, scoorden de Duitsers drie keer in nauwelijks vijf minuten. Doelpuntenmakers waren Mangala (72.), Sessa (74.) en Ginczek (77.). Orel Mangala is een Belgisch belofteninternational. In de slotminuut legde Ginczek met zijn tweede van de middag de eindstand vast op 5-2.