Oostende verliest verrassend in eigen huis van Limburg United

Al na het eerste kwart (11-22) holde de kustploeg achter de feiten aan. Meer dan wat van de opgelopen achterstand afknabbelen lukte niet. De ruststand was 28-38, in het voordeel van de bezoekers. Ook in het derde kwart was Limburg United de betere ploeg en het bleef aan de leiding (44-53). In het slotkwart werd het verschil nog even tot slechts drie punten herleid (52-55) met nog zeven minuten op de klok. Maar de bezoekers herpakten zich snel en zo wonnen de Limburgers uiteindelijk met 63-74 op bezoek bij Oostende.

Kortrijk Spurs op kop

De Kortrijk Spurs wonnen een historische eerste thuismatch tegen Okapi Aalstar. Het was 20 jaar geleden sinds de mannen van Kortrijk nog eens op het hoogste niveau herenbasketbal te zien waren. De eindstand was 93-89 en het deelt zo de eerste plaats met Spirou Basket.