Oostende verovert leiding na winst tegen Aalstar

Met een 88-70 zege tegen Aalstar, in een inhaalwedstrijd van de zevende speeldag in de tweede competitiefase, heeft landskampioen Oostende zaterdag de leiding genomen in de EuroMillions Basket League.

Oostende kwam sterk uit de startblokken en stond na het eerste kwart voor met 28-11. Bij de rust had BCO al een kloof van 20 punten geslagen en stond het 47-27. In het derde kwart werd die uitgediept tot 63-38. Dat Aalstar in het slotkwart nog wat dichter kwam, kon de Oostendenaren dan ook nog weinig deren. Met 24 punten en ook nog eens 10 rebounds was Marin Maric de opmerkelijkste figuur op het terrein, maar de Kroatische center stond wel in het verliezende kamp. Oostende leverde andermaal een collectief sterke prestatie, met Amar Sylla, goed voor 12 punten en liefst 18 rebounds. als uitblinker.

Met 30 punten uit 13 zeges en 4 nederlagen heeft Oostende nu één punt voor op Bergen en twee op Antwerp. Aalstar is op vier punten zesde.