Op de eerste speeldag in de nieuwe BNXT League heeft Oostende vrijdag meteen zwaar uitgehaald. De Belgische kampioen won op het parket van Brussels met 51-105. Bij de rust was het al 29-54.

In elk kwart was Oostende heer en meester: 12-28, 17-26, 10-26 en 12-25. Levi Randolph was met 23 punten topscorer van de partij. Ook Antwerp won op verplaatsing. 72-81 (rust: 36-38) bij Limburg United. Kangoeroes Mechelen won in eigen zaal met 82-68 van Charleroi, Aalst met 77-71 van Luik. Vicekampioen Bergen kon pas in de slotseconden het verschil maken met Leuven: 71-68. Het dankte daarvoor Emmanuel Nzekwesi (22 ptn, 5 rbds).