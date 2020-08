Oostende vervolledigt selectie met Pierre-Antoine Gillet en Amerikaan Thomas Welsh

De 29-jarige Gillet is een 2,01m grote power forward. Hij komt over van het Spaanse Fuenlabrada. Hij speelde al voor Oostende tussen 2013 en 2017 en ondertekende een contract voor drie seizoenen. "Als betrouwbare, hard werkende en raak shottende power forward is hij een absolute meerwaarde voor de ploeg van Coach Gjergja", luidt het.

De 24-jarige Welsh wordt door Oostende omschreven als "een goed passende, vlot scorende en sterk reboundende center". De Amerikaan heeft NBA-ervaring want in het seizoen 2018-2019 speelde hij elf wedstrijden voor Denver. Het laatste seizoen kwam hij uit voor Greensboro Swarm in de NBA G-League. De 2,13m lange center tekende voor een seizoen.