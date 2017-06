Oostende werft Emmanuel Banda aan

De 19-jarige offensieve middenvelder komt over van het Portugese Esmoriz, dat afgelopen seizoen in de regionale competitie van Aveiro uitkwam. Hij tekende een contract voor drie seizoenen, tot 2020.

Banda speelde met Zambia op het WK U20 en won met zijn land de Africa Cup U20. "Daar liet hij zich opmerken met onder andere een fabelachtig doelpunt tegen Mali", klinkt het op de website van Oostende. "Hij kwam meteen in het vizier van verscheidene clubs en stond zelfs dicht bij een overgang naar de Portugese topclub FC Porto. Het is echter KVO dat dit talent wist te strikken. De Zambiaan is een spelmaker die uitblinkt met zijn traptechniek en vista."