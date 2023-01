Oostende wint eerste duel van barrages tegen Bahcesehir

Oostende heeft woensdag in Istanboel haar eerste wedstrijd van de play-ins, de barrages, in de Champions League basketbal met 72-76 (rust: 33-40) gewonnen van het Turkse Bahcesehir College.

Vrenz Bleijenbergh was de uitblinker bij de kustploeg met 14 punten en 17 rebounds. Ook Breein Tyree (16 ptn) en Tre Shawn Thurman (11 ptn) waren met dubbele punten op de afspraak.

Oostende begon de partij in Turkije dramatisch met een 27-10 achterstand na het eerste kwart. In het tweede kwart zette de Belgische kampioen orde op zaken met een 6-30 tussensprint. Zo konden de manschappen van coach Dario Gjergja gaan rusten met een 33-40 voorsprong. Na de pauze bleef Bahcesehir aandringen, maar Oostende hield stand. Eindstand: 72-76.

De barrage wordt gespeeld naar een best-of-three-systeem. Het tweede duel wordt volgende week dinsdag gespeeld in Oostende, een eventuele 'belle' op 17 januari in Istanboel. Bij winst komt Oostende in groep J terecht met het Duitse Bonn, het Spaanse Baxi Manresa en de winnaar van de barrage tussen het Litouwse Rytas Vilnius en het Griekse PAOK.

Oostende werd in de eerste ronde derde in groep C, Bahcesehir College tweede in groep D.