Filou Oostende heeft in het hol van de leeuw de eerste wedstrijd van de play-offsfinale in het basketbal gewonnen. Tegen de Antwerp Giants werd het 64-73.

Het was een felbevochten wedstrijd, waarin Oostende lang moest achtervolgen. Bij de rust had Antwerp een kloof van acht punten. In de tweede helft verdedigde Oostende beter en maakten ze ook makkelijker punten. Met een sterke Djordjevic en Thompson bij Oostende werd het uiteindelijk 67-73.

Morgen staat de tweede wedstrijd op het programma in Oostende.