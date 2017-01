In de heenronde van de Beker van België won BC Oostende in eigen huis van Brussels, dat pas 6e staat in de competitie. De bezoekers namen meteen de bovenhand en liepen uit in de eerste twee quarters. Pas in het derde quarter kwamen de West-Vlamingen onder stoom en konden ze de kloof wat dichten. Het laatste quarter werd nog nagelbijten, maar Oostende kon toch winnen. De terugwedstrijd wordt morgen om 18u gespeeld.

Tussenstanden: 22-24; 35-42; 54-56; 74-72