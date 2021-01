Oostende wint topper tegen Antwerp Giants

Pierre-Antoine Gillet en Loïc Schwartz blonken bij Oostende uit met elk zeventien punten. Voor de Giants volstonden de vijftien punten van Dave Dudzinski niet. In de andere wedstrijden verloor Luik in eigen zaal met 65-72 van Bergen, dat fouloos blijft. Limburg United veroverde de volle buit tegen Leuven (86-62).

Vierde overwinning voor Oostende

De zevende speeldag kent zaterdag een vervolg met het duel tussen Mechelen en Charleroi. In de stand hebben alle ploegen tot dusver een sterk uiteenlopend aantal wedstrijden op de teller. Bergen blijft foutloos met zes zeges in evenveel duels. Voor Antwerp is het de eerste nederlaag in zes wedstrijden, terwijl Oostende vier zeges tegen een nederlaag telt. Limburg United pakt na twee nederlagen zijn eerste overwinning en Leuven verloor nu al voor de vierde keer op rij. Luik speelde pas zijn eerste partij van het seizoen.