Oostende wint vlot van Feyenoord

Op de negende speeldag in de Elite Gold van de BNXT League heeft Oostende zaterdag vlot met 96-81 gewonnen van Feyenoord. Oostende is daardoor zeker de beste Belgische ploeg uit de confrontatie met de Nederlandse clubs en zal dus telkens het thuisvoordeel hebben in de nationale play-offs.

Bij de rust was de stand nog in evenwicht (47-47) en na het derde kwart had Feyenoord de schade tot vier punten beperkt (68-64) , maar in het slotkwart (28-17) nam Oostende duidelijk afstand.

Mechelen, dat met 92-84 won van Zwolle, is net als Oostende rechtstreeks geplaatst voor de halve finales van de play-offs om de Belgische titel. Leuven won zaterdag met 86-57 van Leiden en wipte over Bergen, dat een 74-83 nederlaag leed tegen Groningen. Leuven, Bergen en Antwerp spelen de kwartfinales, net als Charleroi, na een 95-58 zege tegen Den Haag nog altijd ongeslagen in de Elite Silver.