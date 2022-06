Oostende zet tegen Torhout uitschuiver recht

KV Oostende heeft zaterdagavond in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 1-3 gewonnen van kersvers tweede nationaler Torhout. De Kustboys spoelden daarmee het verlies van vrijdag tegen Harelbeke door.

Tegen Harelbeke ging Oostende vrijdagavond nog opvallend onderuit met 5-3. Dat wilden ze op het veld van Torhout niet laten gebeuren.

Torhout zorgt wel voor het eerste doelgevaar met een schot van Andries dat de deklat streelt. Een bedrijvige Ambrose is duidelijk wakker geschud en versiert een strafschop die hij ook zelf omzet: 0-1. De verdediging van Oostende staat toch nog te slapen als ze de bal knullig kwijtspeelt en Pyck Torhout langszij trapt. Opnieuw Ambrose verzekert de kustploeg van een 1-2 voorsprong aan de rust.

Een oefenmatch betekent ook een karrevracht aan wissels en die brengt de Oostendse coach Yves Vanderhaeghe op het uur in. Enkel kapitein Tanghe blijft staan en hij ziet zijn team een reeks kansen onbenut laten. Tien minuten voor tijd is het dan toch raak voor de eersteklasser. Patoulidis zet de 1-3 eindstand op het bord.

De partij tegen Torhout zette de teller voor Oostende op vier oefenmatchen in twaalf dagen. Volgende week kijken de troepen van Vanderhaeghe Amiens en Oudenaarde in de ogen. De coach hoop dat er in elke linie nog versterking bijkomt.