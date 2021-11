Oostende zet thuis vlot Bergen opzij

Deze herhaling van de laatste finale van de play-offs ging in de eerste helft gelijk op (38-37 aan de pauze). Maar bij de terugkeer uit de kleedkamer stond er geen maat op de kampioen. Bergen kwam nog moeilijk tot scoren terwijl Oostende, met een uitstekende Levi Randolph (19 punten), uitliep. Ook in het vierde kwart (17-9) was het verschil duidelijk. Bezoeker Emmanuel Nzekwesi werd met 24 punten topschutter. In het klassement blijft Oostende aan de leiding met negen zeges uit evenveel wedstrijden. Dan volgen Antwerp (6-3), Bergen (5-4), Leuven (5-3), Aalst (4-5), Mechelen (4-3), Limburg United (2-7), Charleroi (3-4), Luik (2-6) en Brussels (1-7).