Oostkamp pakt leidersplaats op eigen veld

In derde nationale nam SV Oostkamp het op tegen Lebbeke. Roodwit kreeg met Lebbeke de enige ongeslagen leider op bezoek. De leidersplaats was dus de inzet gisteren op de Valckaert.

Ondanks de leidersplaats als inzet, vielen er maar weinig kansen te noteren in de eerste helft. Beide ploegen vonden zelden openingen, en als ze daar toch in slaagden, legden ze te weinig efficiëntie aan de dag.

Twee strafschoppen in drie minuten

Na de rust kwamen beiden wel enthousiast het veld op. De thuisploeg zorgde voor de eerste dreiging, maar het was Lebbeke die het dichtste bij het openingsdoelpunt kwam. Vanaf dan stapelden beide ploegen de kansen op, enkel de afwerking ontbrak. Vijf minuten voor affluiten kregen de Merels echter een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar dan nog lukte het niet voor de thuisploeg. Nadat Vermander in de zestienmeter onderuit gehaald werd, mikte Cannoot de logische penalty op doelman Aeyels. Drie minuten later floot de scheidsrechter opnieuw een stafschop voor de thuisploeg na handspel van een Lebbeke-speler. Willem twijfelde niet, legde de bal prima in doel en zette zo ook de eindstand op het scorebord: 1-0. Oostkamp steekt zo niet alleen de winst op zak, maar voert nu ook het klassement aan.