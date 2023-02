Oostkamp wint van Westhoek in doelpuntenkermis

Met Oostkamp - Westhoek stond in tweede amateur een West-Vlaamse confrontatie op het programma. Een ploeg uit de top tegenover een ploeg in degradatienood. Oostkamp is het productiefste team van de reeks maar snakte naar een zege.

Ondanks het verschil in de stand is het toch Westhoek dat goed begint aan de wedstrijd. Na twee minuten komt Westhoek op voorsprong via spits Dewaegemaeker. De bezoekers op rozen zou je denken. Maar Oostkamp krabbelt recht.

De thuisploeg speelt goed en neemt de wedstrijd in handen. Vanhaecke scoort de 1-1. Oostkamp gaat erop en erover: Cannoot kan de 2-1 binnenduwen. Maar Westhoek geeft niet op, aan het begin van de tweede helft kan het opnieuw in de openingsminuten scoren. Opnieuw scoort Dewaegemaeker.

Een wedstrijd met veel doelpunten is het nu al, maar daar blijft het niet bij. Op een vrije trap vindt Broes Willem Thijs Benoot die de 3-2 scoort. Opnieuw reageren de bezoekers, bij een desorganisatie van Oostkamp kan Cremers profiteren. Hij maakt de score gelijk, 3-3. Oostkamp is niet uit het lood geslagen en gaat opnieuw aan de bak. Nu is het Suffys die scoort. 4-3. Er komt geen tegenreactie meer van Westhoek, integendeel, Valentin Mahieu krijgt een tweede gele kaart. De bezoekers moeten nog 20 minuten verder met 10 man.

Daar kan de thuisploeg van profiteren. Vanhaecke kan zijn tweede van de avond scoren. Ook Timmermans doet zijn duit in het zakje. Hij zet de eindcijfers op het bord. Oostkamp wint met 6-3 van Westhoek.

Reacties voorzitters

Beide teams hadden een goed seizoensbegin, maar enkel Oostkamp kon aan de top blijven. Westhoek had een vormdip door enkele blessures, maar het moest ook veranderen van trainer. Nu krijgt Bram Lucker het volste vertrouwen. Bekijk de reacties van beide voorzitters: Willy Lamaire en Paul Devliegere.