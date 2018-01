In eerste provinciale is een spectaculaire Oostnieuwkerke-Oostkamp op 3-1 geëindigd.

Bonny bracht Oostkamp net voor de rust op 0-1. Maar Oostnieuwkerke slaagde er in de tweede helft in om de drie punten thuis te houden. 3-1 werd het, na twee doelpunten van Van De Wouwer en tussendoor ook nog eens De Groote. Beide ploegen misten heel wat opgelegde kansen. Oostnieuwkerke staat 2de in het klassement, op 5 punten van leider Zwevezele, dat met 0-1 won op Oostduinkerke. Oostkamp staat derde, op 9 punten van Zwevezele.