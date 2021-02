Op bezoek bij Timothy Dupont

De voorbereidingskoersen in het zuiden zijn bijna achter de rug. Het is hoog tijd voor het echte werk, met volgend weekend al de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Wij blikten vooruit met Timothy Dupont.

Vooral Kuurne-Brussel-Kuurne staat met stip aangeduid in de agenda van Timothy Dupont. Op zijn 33ste besloot hij nieuwe lucht op te snuiven, bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Dat loonde meteen, want zijn eerste overwinning sinds 27 juli 2019 is al een feit. Dupont herontdekte in de winter zijn sprintersbenen, en wil die optimaal benutten dit voorjaar.

Timothy Dupont verhuisde naar Bingoal-Wallonie Bruxelles na drie jaar te rijden bij Wanty-Groupe Gobert, de ploeg van Hilaire Vanderschueren. Hij stelde zijn nieuwe ploeg niet teleur: de sprinter schoot meteen raak bij zijn eerste koers van het jaar. In de Ster van Besseges klopte hij gerenomeerde namen als Nizzolo, Laporte en Bouhanni.

