Op naar West-Vlaamse ritzege in de Giro?

Zaterdag start Gianni Vermeersch (28) uit Klerken aan de grootste uitdaging van zijn nog jonge wielercarrière: zijn debuut in de Ronde van Italië. Harm Vanhoucke uit Moorsele en Bruggeling Jens Keukeleire zijn de andere West-Vlamingen aan de start in Turijn.

Niet alleen voor Vermeersch, maar ook voor zijn ploeg Alpecin-Fenix is dit het debuut in een grote ronde van drie weken. Maar zelfs zonder Mathieu van der Poel is er ambitie. Een ritzege meepikken moet zeker mogelijk zijn. De Giro is zowat de zwaarste grote ronde en Gianni Vermeersch begint eraan zonder enige ervaring. "Ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik heb het rittenprofiel al bekeken en het ziet er toch wel zwaar uit. Het is tien dagen tot aan de eerste rustdag. Ik hoop dat ik goed kan recupereren en mijn mannetje kan staan in de bergen", zegt hij. "Mijn doel is rit elf met gravelstroken rond Siena en Montalcino."

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

Harm Vanhoucke (23) uit Moorsele neemt deel aan zijn derde grote ronde. Hij maakte zijn debuut in 2019 in de Vuelta en reed vorig seizoen een opvallende Giro met onder meer een derde plaats in de etappe met aankomst op de Etna. De jonge renner liet zich de afgelopen maanden zien in de UAE Tour, maar vooral ook in Parijs-Nice waar hij als elfde eindigde. Vanhoucke toonde dat hij bergop lange tijd meekan met de beste renners. Ook in de Ronde van het Baskenland liet hij zich een paar keer opmerken.

Jens Keukeleire (EF Education Nippo)

Bruggeling (32) Jens Keukeleire van EF Education-Nippo start in zijn tiende grote Ronde, zijn derde Giro. In de Vuelta van 2016 won hij een etappe, sindsdien kreeg Keukeleire vaak een dienende rol in de ploeg. Dat zal nu ook het geval zijn, want hij moet kopman Hugh Carthy bijstaan die mikt op het podium of eindwinst. Maar wie weet doet er zich op een dag wel een kans voor en Keukeleire is nog altijd snel aan de meet. Keukeleire is ook opnieuw helemaal gezond.

Remco Evenepoel?

De 104e editie van de Giro start zaterdag in Turijn zonder titelverdediger Tao Geoghegan Hart. De Brit van Ineos Grenadiers wordt dit seizoen uitgespeeld in de Tour, ploegmaat Egan Bernal moet de eer hoog houden. Hij moet afrekenen met Simon Yates, Hugh Carthy, Romain Bardet, Mikel Landa, Vincenzo Nibali en Jai Hindley. Normaal zou ook Remco Evenepoel altijd tussen de favorieten staan, maar de renner uit Schepdaal maakt in de Giro zijn rentree in het peloton na negen maanden zonder koers en na een complexe revalidatie door zijn valpartij in de Ronde van Lombardije.