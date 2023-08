Ultrasporter Matthieu Bonne zit in volle voorbereiding voor zijn wereldrecordpoging die hij later deze maand in Griekenland wil breken.

Op 30 augustus wil Bonne in de Golf van Korinthe 127 kilometer zwemmen, dat zou een record zijn. In aanloop naar die poging zwom de ereburger van Bredene in de Spuikom 30 uur aan een stuk, goed voor 82,31 kilomter. In barre omstandigheden, zéker op zee, een knappe prestatie en ferme mentale opsteker voor Bonne.

KIJK: Aankomst Bonne na 30 uur