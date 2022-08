Opnieuw bekervoetbal in de provinciale - en amateurreeksen

Dit weekend waren we opnieuw toe aan bekervoetbal in de provinciale - en amateurreeksen. Onder meer Torhout, Oostkamp, Rumbeke en Anzegem overleefden deze tweede ronde niet.

Een mooie affiche was de derby tussen twee dichte buren, eersteprovincialer Boezinge en tweedenationaler Westhoek. Twee reeksen verschil, Westhoek is dan ook favoriet in dit bekerburenduel. Maar het is Boezinge die op voorsprong komt. Net voor de rust is er de gelijkmaker. Slordig verdedigd van de thuisploeg. De ruststand is 1-1.

In de tweede helft is het verschil duidelijker. Rustig meesterschap van Westhoek, en door een strafschopfout op Cremers kan kapitein Mahieu scoren vanop de stip, al zit doelman Tant wel in de goeie hoek, 1-2 voor Westhoek. Boezinge kan geen vuist meer maken. Het blijft 1-2. Westhoek bekert verder.