Opnieuw een Museeuw in het profpeloton

Door nieuwe regels van de UCI moet elke WorldTourploeg vanaf 2020 een opleidingsteam op continentale basis hebben. Daarom start Patrick Lefevere met Team Monti. De opleidingsploeg van Deceuninck-Quick-Step zal vooral Italiaanse renners hebben, maar met Stefano Museeuw maakt er dus ook een Belg deel uit van het team.

Stefano Museeuw is de jongste zoon van Johan Museeuw. De Leeuw van Vlaanderen was de klassiekerspecialist van zijn generatie en won onder meer drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. In 1996 werd hij wereldkampioen in het Zwitserse Lugano. Stefano begon net zoals zijn vader zijn wielercarrière als veldrijder. Hij focust zich vanaf nu enkel op de weg en behaalde al enkele mooi resultaten. Zo won hij in Vlamertinge waar hij de wedstrijd naar zijn hand zette in een massasprint.