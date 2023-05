Opnieuw Mexicaanse hoofdaanvaller voor Knack Roeselare

Knack Volley Roeselare heeft een nieuwe hoofdaanvaller. De Mexicaan Diego González Castañeda komt over van Mezcaleros in zijn thuisland. Daar speelde hij kampioen.

Castañeda is 23 en een aanstormend talent, zegt Knack Roeselare. "Diegomaakt ook deel uit van de nationale selectie waarmee hij in 2022 op het WK in pool C winst behaalde na een 3-2 overwinning tegen Bulgarije. Met zijn 33 punten was onze toekomstige rechtshandige hoofdaanvaller topscorer."

Roeselare haalt de Mexicaan naar hier op aanraden van haar voormalig kapitein Ivan Contreras.

Castañeda trekt nog naar het Olympisch kwalificatietornooi en werkt daarna nog de Pan American Games af, wellicht pas in november wordt hij in Roeselare verwacht.