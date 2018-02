Opnieuw puntenverlies voor Club Brugge

Club Brugge-Charleroi begint als een sneltrein, met in de eerste minuut al een gele kaart voor N'Ganga, handspel van Scholz, waar geen strafschop op volgt, en onorthodox uitkomen van Gabulov, waar Pollet niet van kan profiteren. Ook Club krijgt een goede kans, maar Vanaken kopt recht in de armen van Penneteau.

Dit boeiende begin krijgt ook een doelpunt, maar Club heeft dat vooral aan zichzelf te wijten. Clasie en Limbombe gaan te laks om met de bal in de eigen zestien.

Ilaimaharitra is aandachtig en ramt de bal verrassend in de korte hoek. De 0-1 blijft maar even op het bord staan, want als Limbombe naar binnen snijdt, volgt een verschroeiend schot, 1-1. Maar de gelijkmaker werkt niet bevrijdend voor Club. Hendrickx verslaat Gabulov een tweede keer met een lage schuiver, 1-2. Ruud Vormer gaat in de 37ste minuut makkelijk liggen na een contact met N'Ganga, en krijgt daar een strafschop voor. Ruud Vormer plaatst die echter op de paal, en in de rebound schiet Vanaken op Penneteau. Club moet achtervolgen na de rust.

Bitsige tweede helft

Leko kiest voor dezelfde elf en dat vertrouwen wordt niet beschaamd. Vanaken scoort na een leuke 1-2 met Diaby. Club voert de druk steeds hoger op, maar in een bitsige wedstrijd levert dat niet meteen doelkansen op. De stadionomroeper moet het publiek zelfs aanmanen wat kalmer te reageren. Het regent opstootjes op het veld, Clasie moet plaats maken voor Nakamba. En dan volgen ook de kansen. Penneteau devieert een inzenden van Vormer op de paal, en is dan paraat op een pegel van Diaby. Hij heeft ook wel geluk als Limbombe op de deklat schiet, en Wesley een open kans verknoeit met een veel te zwakke kopbal. Ook Vormer wordt nog eens afgeblokt, maar de druk is onhoudbaar voor Charleroi. In de 74ste minuut kan Wesley een voorzet van Cools binnenwerken. De 3-2 is oververdiend.

Charleroi hangt in de touwen, maar krabbelt toch weer overeind. Een vlotte combinatie brengt Rezaei voor Gabulov, die een derde keer moet vissen. Club dringt nog aan, maar Penneteau echt bedreigen, lukt niet meer. Opnieuw puntenverlies dus, en stof tot nadenken, na drie nieuwe tegendoelpunten.