Oppositie neemt standpunt in over nieuw KVK-stadion

Het huidige stadion van KV Kortrijk is dringend aan vervanging toe. Er komt dus een nieuw stadion, maar over de locatie heerst discussie: de stad geeft de keuze tussen de site van Kortrijk Expo en de Evolis-site. Maar daar gaat de oppositie niet mee akkoord.

Het Guldensporenstadion van voetbalploeg KV Kortrijk is dringend aan vernieuwing toe. Het staat al even vast dat er een nieuw stadion komt, maar een beslissing over de nieuwe locatie is er nog altijd niet. Voor de stad komen twee locaties nog in aanmerking: de Evolis-site, en Kortrijk Expo.

CD&V Kortrijk protesteert, en wil dat het nieuwe stadion gewoon op de huidige locatie komt. Dat blijkt echter geen optie. De christendemocratische oppositiepartij verkiest vervolgens de Evolis-site, want Kortrijk Expo ligt voor hen volledig buiten de kwestie. "Wij zien een toekomst voor een middelgrote evenementenhal mits investeringen en verfraaiing en vergroening van de omgeving", klinkt het.

Volgende woensdag is er een infovergadering met de club en de stad, over het nieuwe stadion.