Dankzij die erkenning kan de nieuwe ploeg in het seizoen 2023 – 2024 nu ook officieel aantreden in 4de provinciale. Naast een eerste ploeg, komt er ook een beloftenploeg en verschillende jeugdploegen. “Dit is een grote opluchting voor voetbalminnend Anzegem, want dit heeft veel bloed, zweet en tranen gekost”, vertelt voorzitter Jan Vandendriessche. Komende vrijdag start Jong Anzegem met de inschrijvingen en in augustus starten de jeugdploegen met de trainingen.