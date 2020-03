Organisatie E3 schenkt Gazzetta dell'E3 aan rusthuizen

Elk jaar deelt de organisatie van de wielerklassieker E3 Harelbeke het wielerkrantje 'Gazzetta dell'E3' uit aan hun VIP's. Daarin staat telkens heel wat informatie over de koers, en ook heel wat deelnemers en ex-winnaars komen er aan het woord. Een maat voor niets, zo blijkt dit jaar, want door de coronacrisis werden zowat alle wielerwedstrijden afgelast.

Dat is uiteraard een streep door de rekening van de organisatie, maar ook voor heel wat wielerliefhebbers. Ook de bewoners van de rusthuizen in de buurt van Harelbeke zagen door de coronacrisis hun favoriete wedstrijd in het water vallen. Daarop deelde de organisatie van de E3 hun wielerkrantjes uit aan deze wielerfanaten, en dat bleek in deze eenzame coronatijd een welgekomen geschenk te zijn.

De Gazetta Dell'E3 is voor alle andere wielerliefhebbers ook online beschikbaar.