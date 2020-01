Orlans weg bij KV Oostende

Voorzitter Dierckens en CEO Orlans nemen deze beslissing, zoals dat heet in onderling overleg. Maar het is een publiek geheim dat de eigen koers die de CEO vaarde tijdens de zoektocht naar een overnemer, voor wat wrevel had gezorgd. Voorzitter Dierckens heeft ondertussen bijna een akkoord met de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group."We zaten aan 95 procent, daar is bij wijze van spreken één procent bijgekomen."

Patrick Orlans was zes jaar actief bij KV Oostende, en zorgde voor heel wat commercieel succes. Aan de zijde van Marc Coucke.trad hij ook wel eens op in de Nicolas Feuillatte-zaal. Na diens vertrek bleef hij trouw op post in woelige tijden, eerst onder Peter Callant, daarna ook onder Frank Dierckens.

Beide partijen wensen niet meer te reageren op de scheiding, maar deden dat wel op de website van KV Oostende.

Voorzitter Frank Dierckens: “Patrick en ik leerden elkaar kennen in 2016 toen KVO Play-off 1 speelde op het veld van Roeselare. Dankzij hem kwam ik bij Oostende terecht als sponsor, later ondervoorzitter en voorzitter. Dag en nacht heeft hij voor de club gewerkt en geleefd. Eerst om de club groot te maken, later om mee te zoeken naar de juiste oplossing voor de toekomst. KV Oostende heeft het succes van enkele jaren geleden mede aan deze man te danken. Het is mooi dat we nu op een vriendschappelijke manier samen kunnen beslissen om een andere weg uit te gaan.”

De komende weken zal voorzitter Dierckens de operationele leiding overnemen. Hij zal in samenspraak met de nieuwe investeerder een nieuw organigram voor de kustploeg uittekenen, zodat de club een vlekkeloze doorstart kan maken.

Patrick Orlans: “Ik ben bijzonder blij dat de voorzitter alles in het werk heeft gesteld om een oplossing te vinden voor KV Oostende. Net zoals we dat samen de voorbije twee jaar ook hebben gedaan toen we na Marc Coucke en Peter Callant de club veilig moesten stellen.

Nu komen er nieuwe bazen en dan is het beter om afscheid te nemen, zodat zij met een andere aanpak aan hun opdracht kunnen beginnen. Ik wens KVO alleen maar het allerbeste toe. Ik ben fier op wat we de voorbije jaren met het hele team, de supporters, de partners en de stad hebben gerealiseerd. Dat staat voor altijd in de geschiedenisboeken. Voorzitter Frank Dierckens moet ik bedanken voor zijn engagement, vorig jaar en nu opnieuw.”

