Belofte Osei-Berkoe trainde in het voorseizoen wel nog even mee met de A-kern, maar besluit nu dus zijn kans te wagen in de eerste amateurklasse bij FC Knokke.

Osei-Berkoe is een rechtsvoetige flankaanvaller met de dubbele Belgisch-Ghanese nationaliteit en is de zoon van William Osei-Berkoe, oud-speler van Roeselare en Cercle Brugge in de jaren negentig. Hij doorliep alle jeugdreeksen bij Club.