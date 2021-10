Oshin Derieuw is beste Belgische bokster

Oshin Derieuw uit Kuurne mocht gisteren de Golden Glove in ontvangst nemen. Ze volgt daarmee Delfine Persoon op, die de prijs zeven keer won.

De 34-jarige Oshin Derieuw, ongeslagen in 14 kampen, is gisteren verkozen tot beste bokster van België. Op 28 augustus veroverde ze in het Zwitserse Fribourg de vacante Europese EBU-titel bij de weltergewichten door de Zwitserse Olivia Belkacem-Boudouma op punten te verslaan. Ze volgt Delfine Persoon op als beste Belgische boksster.