Boksster Oshin Derieuw heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de finale in de categorie tot 66 kilogram tijdens de Europese Spelen in Polen.

In Nowy Targ haalde Derieuw het in de halve finales op punten (5-0) van de Hongaarse Anna Luca Hamori. De West-Vlaamse bokst zaterdagavond (18u30) om goud tegen de Britse Rosie Joy Eccles of de Turkse Busenaz Surmeneli.

Olympische kwalificatie

Om 19u45 werkt Vasile Usturoi zijn halve finale af in de klasse tot 57 kilogram bij de mannen. Zijn opponent is de Spanjaard Jose Quiles Brotons. Met hun olympische kwalificatie voor Parijs 2024 hebben Derieuw en Usturoi hun hoofddoel op deze Europese Spelen eerder al bereikt.