Oshin Derieuw moet olympisch ticket afdwingen tegen Franse "pitbull"

Oshin Derieuw uit Kuurne heeft zich maandag op de Europese Spelen in Polen geplaatst voor de kwartfinales van het bokstoernooi in de klasse tot 66 kilogram bij de vrouwen.

Oshin Derieuw kwalificeerde zich maandag op de Europese Spelen voor de kwartfinales van het bokstoernooi in de min 66 kg. Ze was in het Poolse Nowy Targ met 5-0 te sterk voor de Azerbeidzjaanse Shahla Allahverdiyeva.

"Een overwinning is een goeie start. Het was een heel technische wedstrijd. Ik heb kunnen tonen dat ik sterk ben, kan domineren in de ring", reageert de West-Vlaamse, die voor haar debuutkamp geen last had van stress. "Eigenlijk voelde het een beetje als een training. Ik was heel ontspannen. Er zat geen spanning in de spieren en ik liep geen blessure op. Ik zal woensdag heel fris kunnen starten. Dat is positief."

De 36-jarige West-Vlaamse staat op een gevecht van een (historische) kwalificatie voor de Olympische Spelen. "Het is nog niet binnen, daar ben ik mij van bewust. Mijn volgende tegenstander is een Française (Emilie Sonvico, red). Ik train ook in Frankrijk maar ik heb nog niet met haar kunnen sparren. Mijn trainer Mohamed (Nichane, red) kent haar wel goed. Zijn zoon is technisch directeur van de Franse olympische ploeg. Hij zal wel wat tips doorsturen. We zullen haar goed kunnen analyseren. Ze is sterk, iets trager. Maar ze is een pitbull, laat niet los."

Geschiedenis schrijven

Derieuw kan woensdag een stukje geschiedenis schrijven door zich als eerste Belgische vrouw in het boksen te plaatsen voor de Olympische Spelen. 'Ik probeer daar niet te veel aan te denken want dat legt een druk op en geeft stress die ik niet nodig heb", legt ze uit. "Als ik eraan denk, krijg ik wel kippenvel. Als ik het kan waarmaken voor België, dan is mijn carrière geslaagd. Het is mijn doel en we kunnen er het vrouwenboksen in België mee op de kaart zetten. Ik ben daar de ideale persoon voor, denk ik."