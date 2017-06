Oshin Derieuw ontbolstert in Frankrijk

Derieuw pakte vorige week de Europese titel bij de WBF, de World Boxing Federation. Ze traint bij een Franse club, in Hénin-Beaumont. En die heeft haar als bokser helemaal veranderd. Zeker op mentaal vlak heeft ze grote stappen gezet. In de reportage vertelt Oshin over het behalen van de Europese titel, over hoe ze de balans vindt tussen topsport en een fulltime-job, en hoe ze haar toekomst ziet. Derieuw is 30, maar ze gelooft dat ze nog heel wat progressiemarge heeft. Zo wil ze op termijn voor de wereldtitel boksen.