Oshin Derieuw verovert IBO intercontinentale wereldtitel: "Fantastisch om voor eigen publiek te winnen"

In Ingelmunster versloeg Derieuw de Italiaanse Silvia Bortot. Ze haalde het in de negende ronde met technische knock-out.

De 35-jarige West-Vlaamse veroverde eerder al de wereldtitel bij de WBF (2x in 2018) en de Europese EBU-titel bij de welters (2021). Na vijftien kampen is ze nog altijd ongeslagen. Haar Italiaanse tegenstander verloor voor het eerst in negen duels.

"Het was een hard gevecht, maar dat is precies wat ik wilde", reageerde Derieuw. "Hier voor eigen publiek kunnen winnen, dat is fantastisch. Ik denk dat ik nog zo'n drie jaar zal boksen en ik wil graag eindigen als wereldkampioene van minstens een grote boksbond."