Otegemnaar Wout Alleman wint rit in Cape Epic

Die achtdaagse rittenkoers voor mountainbikers, de grootste in zijn soort, staat bekend als 'de Tour de France van het mountainbiken'.

Daags na de proloog, gewonnen door de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Christopher Blevins, stond de eerste marathonrit van de Cape Epic op het programma: goed voor 98 kilometer met start en aankomst in Hermanus.

(lees verder onder de foto)

Tweede etappezege in Cape Epic voor Wout

Na vier uur koers haalden Wout Alleman en Europees kampioen Fabian Rabensteiner het in de sprint voor een mountainbikelegende: de Zwitserse tienvoudige wereldkampioen Nino Schurter en diens ploegmaat Andri Frischknecht.

Het is de tweede etappezege in de Cape Epic op het palmares van Wout Alleman, na de zesde rit van vorig jaar. In de voorbereiding op de Cape Epic won Alleman ook al vier etappes en het eindklassement van de Andalucia Bike Race, een hoog aangeschreven zesdaagse Spaanse rittenkoers.

De 27-jarige West-Vlaming is een specialist in de marathon, de lange afstand van het mountainbiken.

De Cape Epic duurt nog tot en met zondag. Schurter en Frischknecht zijn de nieuwe leiders in het klassement. De tweede etappe in lijn van dinsdag is liefst 116 kilometer lang, opnieuw met start en aankomst in Hermanus.

(lees verder onder de foto)

"Zonder woorden"

"Ik zit zonder woorden", genoot Alleman na afloop. "Het was een heel zware rit", pufte hij uit.

"Het tempo voelde van bij de start best hoog. Er waren enkele aanvallen van de Duitsers van Speed Company. Maar we slaagden erin terug te komen en probeerden wat energie te sparen. Op het einde zagen we dat iedereen best dood zat. (Lacht) Maar ook wij voelden de inspanningen. We besloten 'volgas' te gaan tot de finish, en daar haalden we het."

Schurter en Frischknecht zijn daags na de openingstijdrit de nieuwe leiders in de stand, Alleman en Rabensteiner zijn nu vierde op 1:32". Denken ze aan eindwinst?

"De week is nog lang", aldus Alleman. "We moeten het nu dag per dag bekijken. Als we op dit elan kunnen verder gaan, dan ziet het er goed uit. Maar dit is de Cape Epic, de zwaarste koers ter wereld. Dus je weet het nooit."

De Cape Epic eindigt zondag.

Nog meer West-Vlamingen in de race

Ook Jasper Lefevre uit Nieuwpoort rijdt mee in de Epic Race in de reeks 'Mixed' en dat al voor de vierde keer. Na de eerste rit staat hij met Team Bikehigh op de zesde plaats in zijn reeks.