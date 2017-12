Ouali rolt Waasland Beveren op

Kortrijk begint het scherpst aan het match. Na amper vijf minuten scoort de thuisploeg de 1-0. Na een hoekschop schiet Ajagun de bal krachtig voorbij Roef. Het Kortrijkse offensief ging hierna gewoon verder. Ouali maakt er drie minuten later op aangeven van Van der Bruggen al 2-0 van. De honger van Kortrijk blijft het grootst, maar zowel Van der Bruggen als Perbet missen de kans om Waasland-Beveren definitief uit te schakelen. Waasland Beveren komt pas na een halfuur voor het eerst opzetten, maar kan ondanks een klungelende Kaminksi tot tweemaal toe niet scoren. Bij de kansen van Morioka en Ampomah komt KVK met de schrik vrij.



Dierckx doet KVK even zweten

In de tweede helft neemt Kortrijk onder leiding van Ouali de match opnieuw stevig in handen. De Fransman maakt het de verdedigers van Waasland-Beveren voortdurend lastig. Op het uur schiet de uitblinker bij KVK na een vlijmscherpe counter zijn tweede van de avond binnen. De match lijkt gespeeld, maar een kwartier voor het einde maakt Dierckx er aan de tweede paal plots 3-1 van. Waasland-Beveren begint hierna met een slotoffensief en Kortrijk moet even alle zeilen bijzetten. KVK moet niet lang beven want wie anders dan Chevalier knalt via een snelle counter de 4-1 op de tabellen. Dat wordt ook de eindscore. KVK staat nu voorlopig 14de in de rangschikking en blijft onderaan bengelen. Toch maakt het bijna opnieuw de aansluiting met de middenmoot. Opmerkelijk ook is dat Kortrijk onder nieuwe trainer Glen De Boeck zijn laatste drie thuiswedstrijden wint.