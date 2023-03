Oud-winnaar Jelle Wallays geeft verstek Dwars door Vlaanderen na ademhalingsproblemen

De Fransman Pierre Luc Perichon is er eveneens niet bij in Dwars door Vlaanderen. Hij wordt vervangen door zijn landgenoot Alex Zingle.

"Jelle Wallays heeft wat problemen gehad in Gent-Wevelgem", legde sportdirecteur Thierry Marichal uit. "Hij was in de aanval maar verdween dan uit de kop van de koers met ademhalingsproblemen. De wedstrijddokter vond het raadzaam Wallays te laten opnemen in het ziekenhuis. Daar werden tal van onderzoeken gedaan maar blijkbaar was het probleem niet zo groot als het in eerste instantie leek."

"We nemen echter geen enkel risico met onze renners en zijn blij dat de medische check-up positief uitviel", ging Marichal verder. "We houden Jelle wel nog even aan de kant. Hij zit weer op de fiets, traint, maar we wachten even af om hem weer in competitie te brengen. Hij werkt nu een aangepast trainingsschema af. Voor Gent-Wevelgem was Wallays nog betrokken in een valpartij maar die blessures weerhielden hem er afgelopen zondag niet van om te koersen. Of hij inzetbaar is voor de Ronde van Vlaanderen? Wij volgen zijn medische toestand van dag tot dag op. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of hij zondag kan starten in Brugge. Maar die mogelijkheid bestaat wel."