Oude bekende Dirar en nóg een Nederlander naar Club

De terugkeer van Dirar hing al een tijdje in de lucht, en raakte gisteren dus geofficialiseerd. Hij wordt gehuurd voor de rest van het seizoen. De 34-jarige Marokkaanse vleugelspeler zal dus na acht jaar in het buitenland, met avonturen bij AS Monaco en Fenerbahçe, opnieuw het truitje van Club Brugge aantrekken.

Concurren met Clinton

Hij brengt heel wat ervaring mee, en geeft trainer Philippe Clement zo terug wat meer keuzemogelijkheden op de rechterflank. Op sociale media rees er gisteren toch wat scepsis voor de beslissing om Dirar terug te halen. Hij heeft namelijk zeer weinig gespeeld de afgelopen maanden, en zou de concurrentie moeten aangaan met Clinton Mata. Die speelt echter wederom een sterk seizoen, terwijl de jonge Ignace Van der Brempt (18) ook al wat speelminuten genoot op die positie.

Opvallend: Dirar en Clement speelden in het verleden nog samen een seizoen bij Club.

Nog een Nederlander

Met Chong dikt Club Brugge zijn legertje Nederlanders verder aan. De 21-jarige linksvoetige vleugelspeler speelde de eerste maanden van het seizoen een vijtiental wedstrijden op uitleenbasis bij het Duitse Werder Bremen, maar ManU stalt hem nu dus in Jan Breydel de komende maanden.

In Brugge kennen ze Chong overigens al. Hij speelde vorig seizoen namelijk een helft mee in de 5-0 zege van United, in de terugwedstrijd van de 16e finales van de Europa League. Club-fans zullen die match echter beter herinneren door dié rode kaart voor Simon Deli.