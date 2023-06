Overname KV Kortrijk: "Meer vragen dan antwoorden"

KV Kortrijk lijkt voorlopig de enige club in de portefeuille van KAM Sports. Het is dus wat afwachten naar concrete daden van de nieuwe eigenaars. Over een nieuwe CEO, een trainer, of de timing van hun aanstelling, is niets gezegd.

KV Kortrijk de enige club binnen Kam Sports

Sporteconoom aan de KU Leuven, Wim Lagae: "Na een persconferentie van twee minuten waar op de smartphone een korte tekst afgelezen wordt, en er mogen geen vragen gesteld worden, dan houd je daar geen goed gevoel aan over. Na de persconferentie heb je eigenlijk meer vragen dan je antwoorden hebt. Als je de website bekijkt van KAM Sports, dan zie je dat tot nader order KV Kortrijk wellicht de eerste club is."

"En als ik dan kijk naar wat Amerikaanse clubs drijft om te investeren in Belgische clubs, dan zit dat ook meestal in een multiclubmodel. Bijvoorbeeld RWDM of Standard, daar zitten meerdere clubs samen. En wat men dan probeert, dat is de scouting centraliseren. Makelaars wat uitschakelen, inkomende transfers minimaliseren. Daar zit een heel multiclubmodel achter."

"Als er dus nog geen netwerk is vandaag, dan zal men misschien een stuk leergeld moeten betalen met KV Kortrijk."

Wie deed de financiële screening?

En Lagae zit nog met een tweede vraag: "Wat ook belangrijk is, dat er ook mist hangt rond operatie. Omdat bij mijn weten Vincent Tan de enige is die de screening gedaan heeft van vader en zoon Kaminski. Over de achtergronden is ook niet gecommuniceerd. Dus zijn er in deze fase vooral veel vragen."

Bekijk ook: