Overzicht matchen West-Vlaamse clubs op 29e speeldag

Met nog slechts twee speeldagen voor de boeg is de reguliere competitie in de Jupiler Pro League in zijn laatste rechte lijn aangekomen richting de play-offs.

De wedstrijden van de 29e speeldag worden allemaal zaterdagavond (20u) afgewerkt, de laatste speeldag wordt zondag 11 maart (14u30) afgetrapt.

Zes punten zijn er dus nog te verdienen, maar die kunnen een wereld van verschil betekenen voor heel wat clubs die nog vechten voor een stek in de top zes die recht geeft op Play-off I. Leider Club Brugge (61 punten), Charleroi (50), Anderlecht (49) en AA Gent (47) mogen al langer op beide oren slapen, voor de resterende twee plaatsen lijkt het tussen Racing Genk (41), Kortrijk (39), Standard (38) en Antwerp (38) te gaan.

Daarna volgt nog een middenmoot met teams die op papier nog kans maken, maar in realiteit zullen zij vanaf eind maart de anonimiteit van Play-off II in moeten. Voor de degradatie komen met KV Mechelen (24), Eupen (24) en Lokeren (28) nog drie teams in aanmerking, al zal het vooral een nek-aan-nekrace worden tussen Malinois en Eupen. Sinds vorige speeldag - en het penaltydrama van Mats Rits in Mechelen - tellen beide teams evenveel punten, evenveel gewonnen wedstrijden en een identiek doelsaldo. Met een lager aantal gemaakte doelpunten is de rode lantaarn momenteel voor de Mechelaars. Om zich te redden moeten zij dus één puntje meer pakken dan Eupen, of bij een gelijk puntenaantal zorgen voor een beter doelsaldo.

Comfortabele voorsprong voor Brugge

Bovenaan het klassement is Club Brugge al enkele weken zeker de reguliere competitie als leider af te sluiten en daardoor zijn ze in West-Vlaanderen ook al zeker van minstens een stek in de Europa League. De resultaten van de Bruggelingen laten al sinds Nieuwjaar te wensen over, maar omdat ook achtervolger Charleroi herhaaldelijk punten liet liggen, heeft Club toch nog een comfortabele voorsprong van elf punten. Blauw-zwart kon echter al meer dan een maand (laatste zege op 25 januari tegen KV Oostende) niet meer winnen en hoopt daar in de thuiswedstrijd tegen de provinciegenoten uit Kortrijk komaf mee te maken. Het KVK van Glen De Boeck heeft de punten dan weer broodnodig om in de top zes te geraken, of anders dreigen ze ondanks de indrukwekkende remonte toch nog naast Play-off I te grijpen. Charleroi wil de kloof met Club zeker niet groter laten worden en mikt tegen Sint-Truiden op een eerste driepunter sinds medio januari.

Door het Astridpark slaakte zondagnamiddag na de komst van Marc Coucke en de zege tegen Moeskroen een zucht van opluchting, maar ook in de lastige verplaatsing naar Waregem heeft paars-wit punten nodig als het nog een rol van betekenis wil spelen in de titelstrijd. Ploeg in vorm AA Gent krijgt dan weer bezoek uit Oostende.