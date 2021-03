Oxyclean Classic: sprinters lijken aan zet

Morgen vindt de Oxyclean Classic Brugge-De Panne (WorldTour) plaats, de nieuwe benaming van de Driedaagse De Panne. De wedstrijd krijgt als ondertitel 'Rumble in The Moeren' mee.

Deze poldervlakte, die driemaal aangedaan wordt, moet zich ontpoppen als dé scherprechter van de eendagskoers. De weergoden hebben sowieso een belangrijke rol in het wedstrijdverloop. Vraag is of het tot een massasprint komt of niet. De kans dat een groot pak naar de eindmeet afstevent, is wel groot.

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne is ontstaan uit de as van de Driedaagse De Panne. Die West-Vlaamse rittenkoers werd voor het eerst verreden in 1977. De laatste jaren dekte de noemer 'driedaagse' de lading niet meer en dus kreeg de koers dit jaar de naam van de nieuwe hoofdsponsor, met als toevoegsel de start- en aankomstplaats.

De start wordt gegeven op 't Zand van Brugge. Via Loppem, Ichtegem, Zevekote en Avekapelle zet men koers richting Veurne waar men op het plaatselijke parcours komt. Langs het kanaal gaat het via Wulpen naar de kust met een passage in Oostduinkerke en Koksijde om zo een eerste keer de Veurnestraat van De Panne, waar de finish na een laatste rechte lijn van 700 meter ligt, aan te doen. Daar wachten de renners nog drie rondjes, van elk 45,1 kilometer, waarin telkens een passage op De Moeren verweven zit. Ook dit jaar wordt het een editie zonder publiek en VIP's.

Wie volgt Yves Lampaert op?

De laatste editie van Brugge-De Panne had plaats op 21 oktober. Yves Lampaert mocht toen, na een door stormweer geteisterde en hierdoor zelfs ingekorte koers, afgescheiden het zegegebaar maken. Zijn teamgenoot Tim Declercq werd tweede voor Tim Merlier.

Dit jaar zakken diverse teams met hun sprinters af naar Brugge. Bij Deceuninck-Quick.Step zijn dat Sam Bennett en Alvaro Hodeg. Jasper Philipsen trekt de kar bij Alpecin-Fenix, Edward Theuns en Matteo Moschetti doen dat bij Trek-Segafredo. En dan zijn er ook nog Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), André Greipel (Israel Start-Up Nation), Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Elia Viviani (Cofidis), Cees Bol (DSM), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), Bryan Coquard (BB Hotels) en thuisrijder Timothy Dupont (Bingoal-WB).