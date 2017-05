In het volleybal heeft Packo Zedelgem de Beker van Vlaanderen gewonnen. Het won met 1-3 van Booischot. Een logische overwinning, want Booischot speelt in tweede divisie en Zedelgem in eerste.

Maar zo evident was het toch niet, want Zedelgem houdt er na dit seizoen mee op en maakt een doorstart in eerste provinciale. De beker was dan ook een mooie afsluiter van een moeilijke periode.

De Vlaamse beker werd in het leven geroepen om de divisieploegen, die vroeger snel uitgeschakeld werden in de beker van België, toch in een knock-out competitie te laten spelen. Een laatste kans voor Zedelgem om iets te winnen, want de ploeg wordt opgeheven door de vele spelers die vertrekken.