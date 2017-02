Pak West-Vlaamse medailles op BK indoor atletiek

Manon en Orphée Depuydt pakten goud en zilver op de 60 meter sprint. Hanne Claus uit Ardooie, vijfde op de 60 meter, pakte zilver op de 200 meter in 24”22. Op de 400 meter won Roeselarenaar Alexander Doom met sprekend gemak in een persoonlijke besttijd van 48”23. Ook de Ieperse Annelies Sarrazin pakte goud op de 3 km snelwandelen (16'18"). Kortrijkzaan Emile Verdonck pakte met een sprong over 2m15 de titel in het hoogspringen. En ook Philip Milanov werd Belgisch kampioen met een worp van 17,42 m. In het verspringen liet Cedric Nolf een sprong van 7, 54 optekenen, goed voor zilver.