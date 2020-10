Pakt Club 6 op 6 in Champions League?

Club Brugge kan vanavond in een leeg Jan Breydelstadion een zes op zes pakken in de Champions League. Vanwege een corona-uitbraak en verschillende blessures heeft Lazio slechts zestien spelers. Onder anderen goaltjesdief Ciro Immobile en spelmaker Luis Alberto ontbreken.

In Club-Lazio staat de leidersplaats in poule F op het spel. Club Brugge klopte Zenit Sint-Petersburg met 1-2 op de eerste speeldag. Lazio Rome versloeg Borussia Dortmund met 3-1. "We blijven realistisch", zei Club Brugge-coach Philippe Clement dinsdag. "Lazio heeft meer kwaliteit dan ons. Net zoals tegen Zenit moeten we proberen wat extra te doen op enthousiasme."

Ruud Vormer klonk zoals gewoonlijk erg zelfverzekerd. "We moeten gewoon onszelf zijn en die drie punten pakken. We zullen er volle bak voor gaan", aldus de Nederlander. "Als je tegen Lazio een goed resultaat pakt, dan ziet het er goed uit."

Moeilijk voorbereiden

Voor iedere wedstrijd is het wachten op de resultaten van de coronatesten om te weten welke spelers inzetbaar zijn. "Het is moeilijk om je zo op een wedstrijd voor te bereiden", liet Philippe Clement optekenen. "Maar dat geldt voor elke coach overal ter wereld op dit moment. We hebben graag controle over alles, maar in de wereld waarin we nu leven moet je dat kunnen loslaten en verschillende plannen maken. Mijn spelers kennen alle spelers van Lazio, niet alleen de elf die we aan de aftrap verwachten. Echte verrassingen kunnen er niet zijn."

Gezien de ongunstige omstandigheden probeerde Lazio Rome-coach Simone Inzaghi er de moed in te houden. "We hadden deze situatie niet verwacht", zei hij. "Na de overwinning tegen Borussia Dortmund wilden we hier in België op ons best voor de dag komen. Wie tegen Club Brugge ook zal spelen, zal het beste van zichzelf geven. We zitten in een noodsituatie, maar ik ben vol vertrouwen."