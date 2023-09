In de halve finales haalde Van Acker het met 3-0 van de Spanjaard Cuesta Martinez. In de finale staat hij tegenover de Hongaarse regerende paralympische kampioen Peter Palos. Van Acker kan zo zijn Europese titel van 2019 verlengen, een verlenging en zijn derde titel in totaal. Hij staat ook al jarenlang op de eerste plaats op de wereldranglijst in hun klasse.