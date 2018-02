Pandoering voor Club Brugge

Club Brugge begon nochtans niet zo slecht aan de wedstrijd. Met een verstevigd middenveld - Clasie en Nakamba stonden in de basis - zette het Standard goed vast. Maar in het tweede kwartier van de wedstrijd liet de Brugse defensie zich twee keer te makkelijk ringeloren. Emond was telkens de afwerker van dienst, en zo moest Club Brugge met een 2-0 achterstand de rust in.

(Lees verder onder de foto)

Coach Leko besefte dat het anders moest en greep in bij de rust. Clasie en Vanlerberghe bleven in de kleedkamer, Wesley en wintertransfer Mitrovic moesten mee het tij proberen te keren. Maar Standard bleef oppermachtig. Nog voor het uur diepten opnieuw Emond en Edmilson Junior de voorsprong van Standard uit. Club Brugge slaagde er niet in om een vuist te maken, tot aanwinst Mitrovic 10 minuten voor tijd op een hoekschop de 4-1 binnenkopte. Verder kwam Blauw-Zwart echter niet meer.

Kopzorgen voor Leko

Na de recente 4 op 9 in de competitie krijgt Club Brugge dus opnieuw een stevige oplawaai. Werk aan de winkel dus voor coach Ivan Leko en zijn team. In de competitie hebben ze nog steeds een ruime voorsprong, maar er zit duidelijk zand in de Brugse motor. Zondag ontvangt Blauw-Zwart in de competitie eerste achtervolger Charleroi. Donderdag wacht dan de terugwedstrijd tegen Standard.

West-Vlaamse bekerfinale ver weg

In de andere halve finale kon KV Kortrijk gisteren al Racing Genk kloppen met 3-2. De Kerels trekken volgende week met een kleine voorsprong naar Genk voor de terugwedstrijd.