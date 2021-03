Panelen in kunststof voor veilige aankomst bij E3 Harelbeke

In Gullegem heeft de organisatie van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic de nieuwe beveiliging voor de aankomststrook voorgesteld. Het gaat om panelen in kunststof die bij een eventuele valpartij de val van de renners moeten breken.

Het systeem is van het bedrijf Boplan in Gullegem. "De Race Barrier is de allernieuwste veiligheidsoplossing en speciaal ontworpen voor de beveiliging van de aankomstzone van wielerwedstrijden", zegt Boplan.

"De gele kunststof (polymeer) schermen van 1m40 hoog zullen voor het eerst ingezet worden tijdens de E3 Saxo Bank Classic op 26 maart 2021. Renners worden op die manier optimaal beschermd tijdens een van de meest kritieke fases van de wedstrijd. Risico’s op ernstige verwondingen worden zo veel mogelijk beperkt".

(lees verder onder de foto)

Aankomstzone veiliger bij massasprint

"Een aantal recente incidenten bracht pijnlijk aan het licht dat een betere beveiliging tijdens wielerwedstrijden absoluut noodzakelijk is. Hierdoor is het beveiligen van het parcours een prioriteit geworden voor elke organisator van koerswedstrijden.

Vooral de aankomstzone verdient hierbij speciale aandacht gezien de omstandigheden en snelheden waarmee in die zone wordt gekoerst, bijvoorbeeld bij massasprints", zegt Boplan.

In kunststof

"De Race Barrier is volledig gemaakt uit schokabsorberende kunststof. De 1m40 hoge 'barrier' vormt een hoek van 70° met de grond waardoor toeschouwers op voldoende veilige “selfie-afstand” worden gehouden van de rijbaan van de renners.

De hekken kunnen naadloos aan elkaar worden verbonden met een tand- en groef verbinding en beschikken over een doorlopende, verzonken advertentieruimte. Door de opklapbare poten zijn ze gemakkelijk te stapelen."

(lees verder onder de foto)