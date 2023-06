Pannese Sportjuweel is terug

Na enkele jaren van onderbreking door de coronapandemie, is het Pannese Sportjuweel terug. De kuststad kon opnieuw haar sportkampioenen huldigen.

Het was even geleden, en dus wou De Haan de comeback van het Pannese Sportjuweel in stijl vieren. Naast de huldigingen van de sportkampioenen, werd er ook aandacht besteed aan de invulling van de avond door choreografiëen van Dynamic Dance school en Cirq'ulation Locale en een ovpvoering van comedian Jeron Dewulf.

Vijf laureaten

De Haan huldigde vrijdagavond vijf laureaten. Belgisch kampioen Badminton in de studenten klasse (heren enkelspel) won de individuele Pannese Sportjuweel 2023. De ploegbekroning was er voor de U16 van de damesploeg van De Panne. Zij werden kampioen in hun reeks en wonnen de Beker van West-Vlaanderen.

(Lees verder onder de foto.)

Sytse Lammens, Vlaams kampioen dubbele mini-trampoline -12 jaar, werd Beloftevolle Jongere. De Sportiefste Senior was Zeilwagenrijder Marc Depauw en de Sportverdienste ging naar Benny Dezeure. Hij werd gelauwerd om zijn uitzondelrijke loopbaan als Zeilwagenrijder en bestuurder in de federatie.