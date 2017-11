Par-ky Menen fiere leider

Na de achtste speeldag van de EuroMillions Volley League ziet de stand er helemaal anders uit. Met nog één wedstrijd in de heenronde te gaan, voert Menen de rangschikking aan. In Guibertin had Menen aan drie sets genoeg om de leidersplaats te veroveren.

De Franse hoofdaanvaller Winkelmuller scoorde ook in Waals-Brabant de meeste punten en hielp de West-Vlamingen zo aan een nieuwe zege. Nooit kwam Menen in de problemen tegen thuisploeg Guibertin, waardoor de klus in drie korte sets (18-25, 17-25, 20-25) geklaard werd. Menen dus op kop in de klassering, een uniek moment.